A ex-prefeita de Vilhena, Rosani Doandon (PSD), visitou a redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, nesta segunda-feira, 29, para fazer uma análise de suas visitas aos municípios do Cone Sul na condição de candidata a deputada federal.

“Principalmente, agradecer a todos os moradores que me recebem muito bem. Fico grata por isso”, disse, ao mencionar as visitas aos municípios de Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras e Cabixi.

Rosani explicou que, durante as visitas, a maior reivindicação dos moradores é com relação a melhorias do setor de Saúde Pública, notadamente, a estruturação do Hospital Regional (HR) de Vilhena.

“Todas as famílias da região dependem dos atendimentos do HR. E é nesse sentido que vamos trabalhar, garantindo emendas para aquisição de mais equipamentos e qualidade no atendimento. Um deputado federal tem à disposição mais de R$ 40 milhões por ano em emendas individuais e mais outros recursos de bancada. Temos experiência administrativa e vamos fazer o melhor pelo Cone Sul”, garante Rosani, que é única mulher entre os oito candidatos a deputado federal do Cone Sul.

Rosani, que também já ocupou o cargo de secretária municipal de Assistência Social em Vilhena, afirmou que está no seu plano de ações o apoio ao pequeno produtor rural e outros setores prioritários.

Ela também comentou a importância de segurança no trânsito na BR-364, com a construção de viaduto e passarelas na rodovia, no perímetro urbano de Vilhena, além de citar um sonho antigo dos moradores da região: o asfaltamento da BR-174, que liga os municípios de Vilhena (RO) e Juína (MT). “Somente um deputado federal da região pode enfrentar essa luta e transformar esse sonho em realidade. Firmo esse compromisso importante que beneficiaria o Sul do Estado. Com esse investimento, nosso Cone Sul e a capital são beneficiadas. Mais uma rota de escoamento de grãos é acrescentada e o crescimento econômico da região aumenta. Rondônia só ganha”, destacou.

Rosani informou que a agenda continua ainda hoje, com visitas a Pimenta Bueno e outros municípios dessa região.