Nos dias 25 e 26 de agosto o Hemocentro Regional de Vilhena e o Tiro de Guerra realizaram mais uma ação para coleta de sangue no município de Colorado do Oeste (RO).

A Sicoob Credisul se juntou à ação, levando para as ruas a campanha “Cooperar Corre em Nossas Veias”, iniciada durante a pandemia de Covid-19 para ajudar a manter os estoques de sangue. Com a campanha, a cooperativa incentiva seus colaboradores, cooperados e a comunidade local a fazer uma doação, e assim contribuir para o aumento do estoque do Hemocentro que hoje atende todo o Cone Sul de Rondônia e algumas cidades da região do Mato Grosso.

Durante os dois dias, o Hemocentro arrecadou 163 bolsas de sangue, conseguindo mobilizar 233 pessoas. Michely Toledo, assistente social responsável pela captação de doadores, agradeceu a todos que contribuíram com a campanha. “Colorado nos surpreendeu. Obrigado a todos que tiraram um tempo e fizeram a doação, além dos parceiros que se mobilizaram para nos ajudar. Estávamos com uma baixa no estoque e agora com a ação conseguiremos respirar um pouco com esse quantitativo”.

As próximas ações da campanha “Cooperar Corre em Nossas Veias” acontecem nos dias 22 e 23 de setembro, em Cerejeiras (RO), e nos dias 15 e 16 de dezembro em Colorado do Oeste (RO).

REQUISITOS PARA DOAÇÃO

Para se tornar um doador é preciso estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos; possuir no mínimo 50kg; não ser epilético; no dia da doação ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; estar alimentado e não estar grávida. É necessário também apresentar um documento oficial com foto. Mulheres podem doar a cada três meses e homens a cada dois meses.

Aos vilhenenses que queiram doar, o Hemocentro está localizado na Avenida Jô Sato 405, Jardim América, atendendo das 7h às 12h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 18h na terça, quarta e quinta-feira. Contribua, uma bolsa pode ajudar até 4 pessoas.