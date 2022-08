Dois acidentes foram registrados no município de Cerejeiras, no qual as vítimas relatam que a causa foi animais soltos em via publica.

O condutor de uma caminhonete Hilux procurou a delegacia de Polícia Civil e contou que trafegava com seu veículo pela Avenida Integração Nacional, quando bateu um Touro de cor escura que estava no meio da pista.

Apesar do forte impacto, o animal não morreu, mas o veículo sofreu avarias consideráveis.

Um motociclista procurou a delegacia e relatou que transitava pela linha 3, com sua moto Yamaha Factor 125, quando acabou colidindo com um boi, no qual o animal acabou morrendo no local e ele sofreu ferimentos graves, inclusive ficando desacordado, sendo socorrido por uma ambulância do Hospital de Corumbiara.

Nos dois casos, as vítimas não sabem quem são os proprietários dos animais e registraram a ocorrência para que os donos sejam identificados e responsabilizados por deixarem os animais soltos em via pública.