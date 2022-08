Há 36 anos morando em Vilhena, o engenheiro florestal Aparecido Donadoni quer colocar sua experiência técnica em favor dos rondonienses.

Esse é um dos motivos de colocar seu nome à apreciação do eleitorado numa candidatura a deputado federal, pelo Partido Progressista (PP).

Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 30, Aparecido explica que atendeu ao convite do ex-governador e candidato Ivo Cassol para participar da disputa eleitoral e fortalecer a bancada no Congresso Nacional. “Ivo precisa de pessoas de confiança que o ajudem no desenvolvimento do Estado”, observa.

Esta é a segunda vez que participa numa disputa eleitoral. A primeira aconteceu nas eleições municipais de 2020, quando ele disputou o cargo de vereador em Vilhena, obtendo expressiva votação.

Aos 67 anos, Aparecido informa que, além de exercer a atividade floresta, também é engenheiro agrônomo, gestor ambiental e advogado. Isso, ressalta, faz com que se destaque como um candidato preparado tecnicamente para o cargo na Câmara dos Deputados. “É através dessa experiência que acredito posso oferecer algo de positivo ao Estado. O representante de Rondônia tem que ter conhecimento técnico para não ser massa de manobra e saber analisar projetos e leis que serão votados no Congresso. Não vejo a política como profissão, nem de poder, eu vejo como sacerdócio, como forma de doar parte do tempo em prol da sociedade”, explica.

Ao analisar a ausência, há 10 anos, de um representante do Cone Sul na Câmara dos Deputados, Aparecido observa que essa situação prejudicou a região com relação a investimentos públicos, já que, segundo ele, um deputado federal tem à disposição R$ 50 milhões em emendas individuais (além de outras de bancada), sendo a aplicabilidade desses recursos obrigatória nos municípios indicados pelo parlamentar. “Eu me coloco à disposição do eleitorado nesse desafio de bem representar o Cone Sul. Mas, caso o eleitor decida por outro nome, é importante que escolha da região”, frisa.

Com relação a projetos, Aparecido Donadoni defende os que são ligados à sua área de atuação profissional, como o meio ambiente. Para ele, são necessárias ações de governo no sentido de preservação do meio ambiente de forma equilibrada e autossustentável. Ele explica que o governo deve gerar mecanismos para que o produtor rural aumente sua área produtiva, desde que faça compensação ambiental, além do fortalecimento de projetos visando o aumento na produtividade de eucalipto e pinus, na produção de resina e criação de polos florestais em alguns municípios rondonienses com o objetivo de gerar emprego e renda.

Com relação a Saúde, Aparecido é favorável ao fortalecimento das unidades hospitalares, destacando a valorização da equipe de profissionais. “Mas é preciso vontade política”, assevera.

Ele também esclareceu dúvidas do eleitorado sobre algum relacionamento com a família Donadon por causa do seu sobrenome. Ele disse que respeita a trajetória política dessa família, mas informa que “não sou parente e nunca trabalhei com eles”.

Encerramento a entrevista, Aparecido pediu aos eleitores consciência na escolha do seu candidato. “Este é o momento que o eleitor tem em mãos o poder para fazer as mudanças sociais necessárias por melhorias para Rondônia. Analise a vida pregressa do candidato e veja se tem vontade de trabalhar pela sociedade”, finalizou.