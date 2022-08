De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o andamento do Censo Demográfico 2022, em Rondônia, está ocorrendo conforme o planejado para o primeiro mês de trabalho.

Dos cerca de 537 mil domicílios estimados no Estado, 177 mil já foram recenseados, representando 33% do total de domicílios.

Até a manhã desta terça-feira (30 de agosto), os recenseadores haviam contado mais de 511 mil habitantes em Rondônia, sendo que 50,9% são mulheres e 49,1% são homens. Em todo o Brasil, foram recenseados 59 milhões de habitantes, dos quais 52,2% são mulheres e 47,8% são homens.

Pelos dados prévios, também é possível verificar que Rondônia possui a menor média de morador por domicílio da Região Norte: 2,89, enquanto Amazonas registra 3,76 moradores por domicílio e Amapá apresenta índice de 3,73.

Em relação ao questionário aplicado, quase a totalidade foi na modalidade presencial: 99,7%. As outras formas de responder ao Censo são pelo telefone ou pela internet, mas sempre havendo um contato prévio com o recenseador.

O superintendente do IBGE, Luiz Cleyton Holanda Lobato, conta que até este momento, 16% dos domicílios visitados ainda não tiveram questionários aplicados porque o morador estava ausente. “Quando o recenseador não encontra o morador em casa, deixa uma folha de recado se identificando e informando o contato. Então, pedimos para que as pessoas que receberam este recado não deixem de atender o Censo. Entre em contato com o recenseador e combine um horário para responder o questionário”, fala.



Coleta de informações

As entrevistas do Censo Demográfico vão até 31 de outubro. Até lá, os recenseadores seguirão fazendo visitas domiciliares. Eles podem ser identificados por meio de seu uniforme (colete azul do IBGE e boné do Censo), pela identificação (com nome, identidade, matrícula) no colete, e pelo dispositivo móvel de coleta (DMC). A identidade dos recenseadores pode ser conferida através de ligação gratuita para o telefone 0800 721 8181, e pelo site do Censo 2022, através do link https://censo2022.ibge.gov.br/.