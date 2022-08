Procedimento será realizado com tecnologia de visualização digital 3D Ngenuity, desenvolvida pela Alcon, líder mundial de cuidados com a visão, que proporciona maior precisão e conforto ao cirurgião, o que significa mais proteção, melhores resultados e menos riscos ao paciente.

Nesta quarta-feira (31), ocorre a primeira cirurgia de retina da cidade de Vilhena, que passa a ser um centro de excelência no atendimento a moradores com problemas de retina das regiões centro-sul de Rondônia e Oeste de Mato Grosso.

Com a aquisição da tecnologia Ngenuity pela Clínica de olhos Dr. Marco Túlio C. Teodoro, os pacientes que antes precisavam se locomover 700 quilômetros para receber atendimento, agora têm na cidade de Vilhena um dos serviços de retina mais modernos do Brasil, ainda não disponível nas capitais de RO e do MT.

“A demora no tratamento de pacientes de retina leva a uma piora de resultados no pós-cirúrgico”, explica Marco Túlio Teodoro, médico oftalmologista e sócio da clínica. “Então, esse atendimento chega para prestar auxílio a uma população de 300 mil habitantes que antes tinha que se deslocar grandes distâncias.”

Esta é a primeira ocasião em que a tecnologia Ngenuity é utilizada no estado de Rondônia, por isso o médico aponta que este é o fato mais relevante na área oftalmológica do cone Sul de RO nos últimos 15 anos, acontecimento que se destaca ao lado da primeira cirurgia de catarata realizada com a técnica de Facoemulsificação (método moderno que “quebra” a catarata utilizando ultrassom), em 2007. “Esses são marcos para saúde ocular da nossa população”, conclui o especialista.

A primeira cirurgia de retina em Vilhena será realizada com um paciente que apresenta problemas na retina decorrentes de uma doença crônica preexistente.

Sobre a Alcon



A Alcon ajuda as pessoas a verem melhor e de maneira brilhante. Como líder global em cuidados com a visão e com mais de 75 anos de história e experiência, a Alcon oferece o mais amplo portfólio de produtos para melhorar a visão e a vida das pessoas. Os produtos das divisões Cirúrgica e Vision Care (Cuidados com a Visão) impactam anualmente mais de 260 milhões de pacientes com catarata, glaucoma, doenças da retina e erros de refração em mais de 140 países. São mais de 24 mil colaboradores em todo mundo, dedicados a aprimorar a qualidade de vida dos pacientes por meio de produtos inovadores, parcerias com profissionais de oftalmologia e programas que promovem o acesso a produtos e a procedimentos oftalmológicos de qualidade. Saiba mais no site da Alcon.