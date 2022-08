O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) publicou, nessa terça-feira, 30, o registro de candidatura registrada e aprovada do coronel Marcos Rocha.

O pedido foi instruído com a documentação pertinente, publicado o edital, não houve impugnação ou notícia de inelegibilidade.

O requerimento de registro de candidatura foi apresentado dentro do prazo legal e instruído com a documentação exigida na legislação.

A filiação partidária no prazo legal, quitação eleitoral, ausência de condenação em crimes eleitorais, domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende concorrer às eleições e o nome do interessado consta na Ata de Convenção do Partido.

“À vista do exposto, com supedâneo do caput do art. 62 da Resolução TSE n. 23.609/2019, DEFIRO o registro de candidatura de Marcos José Rocha dos Santos para concorrer ao cargo de governador nas eleições 2022”, manifestou o juiz relator do caso, José Vitor Costa Junior.

“Isso demonstra a total lisura e transparência da candidatura do coronel Marcos Rocha”, destaca a assessoria de Rocha em release enviado ao Extra de Rondônia.