A Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), durante Operação Hórus/Guardiões das Fronteiras, no combate aos crimes transfronteiriços, realizou na manhã de segunda-feira (29), a prisão de uma pessoa do sexo masculino.

O fato aconteceu durante abordagem a veículos na BR-425, onde os militares do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas- Bpfron, Batalhão de Choque- BPChoque e CANIL ao realizar a busca pessoal no suspeito, constatou que o mesmo tinha por baixo de suas vestes e fixado em seu corpo com fita crepe, vários pacotes de substância entorpecente.

Ao ser indagado, relatou a equipe policial que um desconhecido o contactou na cidade de Guajará- Mirim e ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que levasse a substância entorpecente, sendo aproximadamente (05) cinco quilos de substância, aparentemente cocaína, a qual seria levado até a cidade de Porto Velho. Na Capital, o indivíduo o aguardaria na rodoviária, receberia o entorpecente e faria o pagamento combinado.

O conduzido relatou que não foi informado quem seria a pessoa que o procuraria na Capital e também não soube informar de quem seria a pessoa que o aliciou, para o transporte da droga.

O suspeito foi preso em flagrante e apresentado à autoridade policial na Delegacia de Nova Mamoré.