Começa na quinta-feira, 01, a maior festa do Cone Sul, a Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste, 34ª Expocol.

O evento agropecuário vai até o dia 4 de setembro. A programação conta com cavalgada de abertura, baile da Rainha, concurso leiteiro, rodeio em touros, parque de diversões e Praça de Alimentação.

O momento mais esperado da feira, além das premiações, é o show nacional com a dupla sertaneja João Bosco & Gabriel que acontece na sexta-feira, 02.

A dupla é conhecida pelo fato de ter dado uma nova cara à música sertaneja e estão dominando as paradas de sucesso no Brasil.

Foi em 2019, que a vida da dupla sofreu a grande reviravolta. A oportunidade de gravar o primeiro DVD da caminhada profissional fez com que eles ganhassem destaque nacional.

O projeto “Diamantes” contou com participação especial das duplas Humberto & Ronaldo e George Henrique & Rodrigo.

Porém, foi com o hit “Alô, Ex-amor”, parte do álbum, que o Brasil conheceu o trabalho dos sertanejos. Logo, a canção caiu na graça do público e está entre os hits mais tocados nas rádios e plataformas do seguimento.