Durante participação em sabatina nesta segunda-feira, 29, no programa “Cidade Alerta”, apresentado por Meiry Santos, na Sic TV em Porto Velho, o coronel Marcos Rocha (União Brasil) começou fazendo um balanço das ações do atual governo e destacou a continuidade de programas sociais, como o “Prato Fácil”, “Mulher Protegida” e “Tchau Poeira”, entre outros. “Isso sem contar as melhorias nas áreas de segurança pública e educação em Rondônia, as quais ocupam a sexta posição, como melhores do País e a primeira na região norte”, salientou o candidato.

PERGUNTAS DIRECIONADAS

Ao responder as perguntas feitas por telespectadores, Marcos Rocha falou sobre o que vem sendo feito para coibir a violência no entorno e dentro das unidades escolares.

Rocha destacou que “entre as ações positivas está o retorno da segurança patrimonial dentro das escolas e ainda o Proerd, programa que trabalha no combate às drogas dentro das escolas públicas”, disse ele, destacando ainda, os avanços na saúde. “Temos a obra do Hospital Regional de Guajará-Mirim que está em andamento, mas queremos trabalhar em parceria com a Prefeitura do município. Aqui em Porto Velho temos avançado na obra do novo Hospital de Urgência e Emergência – Heuro, para o qual adotamos um novo modelo de licitação por meio de leilão na Bolsa de Valores. Uma obra feita com responsabilidade para durar”, reforçou o coronel.

Sobre as cirurgias eletivas que estiveram paradas durante a pandemia, o candidato reforçou o retorno dos procedimentos. “Estão sendo feitas em média de 30 a 40 cirurgias por dia no Hospital de Retaguarda, adquirido na atual gestão para ser o Hospital de Campanha durante o período pandêmico, e agora continua servindo a população ao contrário de muitos Estados”, destacou, fazendo um apelo para a população no tocante à conscientização sobre os riscos da combinação de álcool e direção, sinalizando aumentado das filas de cirurgias de urgência e emergência no Pronto-Socorro João Paulo II.

ÁREAS-CHAVE

Marcos Rocha também destacou as ações em áreas consideradas essenciais, como segurança pública e educação. “Essas duas áreas são prioridades do atual governo. Valorizando os servidores públicos desses segmentos com melhoria de salários, capacitação e compra de equipamentos adequados para trabalhar. Criamos a Patrulha Rural para atuar diretamente nas áreas de conflito e ainda adquirimos o primeiro blindado a auxiliar no combate ao crime de maior potencial”, pontuou.

MEIO AMBIENTE

Ao falar sobre o tema meio ambiente, Marcos Rocha citou a situação das queimadas e fez um novo apelo como governador do Estado. “Sabemos que Rondônia tem vocação agrícola e o uso do fogo ainda é uma realidade, mas precisamos da conscientização da população em relação às queimadas. Tenha consciência e não queime”, reforçou.

OUTROS DESTAQUES

Ainda, durante a entrevista, ele também destacou os investimentos em outras áreas como geração de emprego e renda, qualificação profissional, por meio das carretas do Idep e a militarização da Educação. “Temos ainda metas a cumprir. Queremos descentralizar a saúde com ações municipalistas que deram certo durante a pandemia, e fazer políticas públicas direcionadas à sociedade”, enfatizou.

Marcos Rocha encerrou a entrevista pedindo mais uma oportunidade para desenvolver ações, fazer ainda mais por Rondônia. “Quero fazer mais pelo Estado de Rondônia e pela nossa população”.