Nem todos sabiam, mas o veterano político de Ariquemes, Ernandes Amorim (PSB), que chegou a ser cassado do cargo de vereador na cidade onde possui domicílio eleitoral, ensaia a volta à política este ano.

E retorna de um jeito atabalhoado, com pedido de registro de candidatura a deputado estadual pelo seu partido apresentado dentro do prazo, seguido por uma petição de renúncia dias depois, sendo a mesma acartada pela Justiça Eleitoral, decisão esta expedida no último dia 22.

O pedido de renúncia foi justificado por Amorim sob alegação dele querer agora disputar as eleições para deputado federal, mas pelo menos até a noite de terça-feira 30 não havia nenhuma movimentação neste sentido no link do TSE de pedido de registro de candidaturas.