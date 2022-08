Com a realização de mais uma edição da Expocol, acontece também uma das mais importantes competições leiteiras não só da região Amazônica, com talvez nacional em termos de produtividade e premiação.

Trata-se do Concurso Leiteiro Regional, que ocorre entre os dias 1º e 4 de setembro, atraindo produtores de Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras e possivelmente de Corumbiara.

De acordo com Ênio Milani, integrante da ASCCOL e um dos organizadores tanto da feira agropecuária quanto do concurso, as disputas da Expocol costumam ser acirradas, “uma vez que o nível dos competidores de nossa região é muito alto dada a qualidade do gado leiteiro e a experiência de nossos produtores no ramo, onde o Cone Sul é destaque em todo o Estado”.

Ênio chama atenção também para a premiação deste ano do concurso, que distribuirá em prêmios 40 mil reais, distribuídos da seguinte maneira:

Categoria Novilha – 1º Lugar R$ 2 mil, 2º Lugar R$ 1,5 mil, 3º Lugar R$ 1,5 mil.

Categoria Vaca – 1º Lugar Uma Moto no valor de R$ 17 mil, prêmio este disponibilizado com apoio do Sicoob Credisul, 2ª Lugar R$ 5 mil, 3º Lugar R$ 4 mil, 4º Lugar R$ 3 mil, 5º Lugar R$ 2 mil.

Além disso, haverá outros quatro mil reais que serão sorteados entre os participantes do concurso que não forem premiados.

A dinâmica da competição é relativamente simples: o julgamento será feito pela balança. Os animais serão esgotados às 05 horas da manhã da quinta-feira 1º, e a partir de então começam as ordenhas, sendo a primeira às 17 horas deste mesmo dias.

Entre sexta-feira e domingo haverá duas ordenhas diárias, sempre às 05 e às 17 horas, e no final serão premiadas as vacas e novilhas que tiverem maior produção.

Ênio Milani e as diretoria da ASCCOL agradecem tanto o apoio do Siccob Credisul quanto a participação dos produtores no evento, e diz ter convicção que tanto a exposição em geral quanto o concurso em particular serão um grande sucesso, “fazendo jus à nossa tradição de realizarmos eventos do setor produtivo coroados de êxito em nossa cidade”.