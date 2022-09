A candidata Gislaine Clemente (União Brasil), conhecida como “Lebrinha”, e que na época em que era prefeita de São Francisco do Guaporé acabou sendo afastada do cargo sob acusação de improbidade administrativa, está liberada pela Justiça Eleitoral para concorrer nas eleições deste ano.

O deferimento da candidatura dela foi proferido no domingo, 28, pelo juiz relator José Vitor, que em seu despacho declarou que todos os requisitos exigidos para o registro, assim como a documentação pertinente, foram apresentados por “Lebrinha”, que pode fazer campanha normalmente.

Apesar do ocorrido no passado, ninguém apresentou pedido de impugnação da candidatura, nem tampouco entrou com Notícia de Inegibilidade, permitindo que a tramitação do registro ocorresse normalmente.

O mesmo acontece como pai da candidata, o deputado estadual José Eurípedes Clemente (União Brasil), o “Lebrão”, cujo registro de candidatura foi concedido na segunda-feira, 29.

O CASO

Tanto um quanto o outro chegaram a ser filmados pela Polícia Federal em atitude suspeita, em setembro de 2020, recebendo dinheiro em espécie em circunstâncias bastante incomuns (leia mais AQUI).

>>> LEIA, O DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA: