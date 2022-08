A candidata a deputada federal Joliane Tamires “Fúria” (PSD) deu uma derrapada na largada desta campanha eleitoral no pedido de registro de candidatura, deixando de declarar bens que estão registrados em seu nome. Ela é esposa do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD).

A ação acabou provocando reação imediata do Ministério Público Eleitoral (MPE), que, em despacho no dia 26, chamou a atenção para o caso, relatando que o teor da declaração de bens da candidata “não corresponde à verdade”, por ter declarado não possuir bens, e, no entanto, foi constatada a existência de um automóvel Fiat Toro Volcano ano 2.019 e mais uma empresa com capital social de R$ 100 mil, ambos registrados em seu nome.

O relatório é datado de 26 de agosto e assinado pelo Procurador Regional Eleitoral, Bruno Rodrigues Chaves.

Atendendo a pedido da Justiça Eleitoral, a candidata retificou sua declaração de bens e, através de sua assessoria jurídica, alegou que “houve erro material” na primeira versão, e relacionando não apenas os bens citados pelo MPE, como também saldo de pouco mais de R$ 7 mil numa conta poupança e outros R$ 25 mil em espécie.

A assessoria jurídica ainda frisa, ao final do documento, que “não houve dolo ou má-fé”. A justiça ainda não decidiu sobre o pedido de registro da candidatura de Joliane.

>>> LEIA, ABAIXO, OS DOCUMENTOS NA ÍNTEGRA: