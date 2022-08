Em julgamento realizado nesta terça-feira (30), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia deferiu a candidatura de Wiveslando Neiva (União Brasil) para deputado federal e do pai dele, o deputado Ezequiel Neiva, mesmo partido, que disputa a reeleição para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado.

Ao comemorar o registro de candidatura deferido, Wiveslando Neiva falou sobre as etapas do processo eleitoral até o dia da eleição. “É mais uma vitória. Nada nos impedia de sermos candidatos, eu e meu pai, mas cada etapa deferida oficialmente é uma vitória que consideramos. Disputamos as vagas para as candidaturas nas convenções partidárias e fomos aprovados. Agora, as candidaturas estão oficialmente deferidas pelo TRE”, detalhou Wiveslando.

Mais experiente na vida pública, o deputado Ezequiel Neiva entende que o registro de candidatura é uma das principais etapas do processo eleitoral, onde o TRE analisa a situação individual de cada candidato. “A partir desse momento somos oficialmente candidatos, sem qualquer impedimento. Estávamos tranquilos quanto a isso, mas é excelente receber notícias boas durante um processo tão desgastante como é uma eleição”, acrescentou Ezequiel Neiva.