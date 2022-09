Candidato a deputado estadual, o vereador Dhonatan Pagani (Podemos) iniciou sua campanha pelas ruas e avenidas de Vilhena.

Com o mesmo carro de som (Fiat 147) que utilizou em sua campanha de vereador em 2020, Pagani realiza pit-stops nos semáforos da cidade e caminhadas pelas ruas e avenidas, onde ele mesmo usa o microfone para falar com o público.

Considerado uma promessa política que representa “um novo caminho”, seu slogan, Pagani pretende fazer sua campanha de maneira simples e humilde, contando apenas com apoio de amigos e simpatizantes. “Não estamos aqui para ganhar a qualquer custo. Estamos para disputar e dar opção ao eleitor”, pontua o candidato.

Pagani lembra que, na eleição municipal de 2020, vendeu uma moto para pagar os custos de sua campanha, tornando-se o vereador mais bem votado da história de Vilhena.

Na caminhada rumo à Assembleia Legislativa (ALE), Pagani conta com apoio do atual presidente da Câmara Municipal, Samir Ali, e do delegado da polícia federal, Flori Cordeiro, que disputa uma vaga para deputado federal, ambos do Podemos.