Ezequiel Neiva, candidato à reeleição para deputado estadual pelo União Brasil, e o filho, Wiveslando Neiva, candidato a deputado federal pelo mesmo partido, realizaram grande reunião com a presença de aproximadamente 400 pessoas no bairro Cohab Floresta, na zona Sul de Porto Velho.

Também participaram da reunião moradores dos bairros Caladinho, Gurgel, Jardim Eldorado, Conceição, Floresta, Castanheira, entre outros da região.

O encontro com apoiadores de Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva recebeu a presença do governador Coronel Marcos Rocha, candidato à reeleição, e do candidato a vice-governador, Sérgio Gonçalves. Rocha falou sobre investimentos realizados durante a sua gestão. Destacou o crescimento do Estado nos últimos quatro anos, focando na geração de empregos e renda. Disse que as contas do Estado, foram ajustadas para que os municípios pudessem receber investimentos na melhoria da infraestrutura, na Saúde, na Agricultura, na Educação, no Social, no Lazer e Esporte.

Wiveslando Neiva, que é advogado especialista em Direito Constitucional e Administrativo, destacou a importância da qualificação para ocupar uma vaga na Câmara Federal. “Muitas das nossas Leis precisam ser modificadas. É preciso desburocratizar o sistema público. A população está cansada de tanta dificuldade para resolver situações que poderiam se tornar simples”, observou Wiveslando Neiva ao afirmar que trabalhará em defesa da vida, da família, da liberdade e da justiça.

Obras em Porto Velho



Ezequiel Neiva enfatizou os trabalhos realizados em Porto Velho durante sua gestão à frente do DER, a exemplo do asfaltamento em diversos bairros da Capital, sendo a maioria na zona Sul da cidade. Citou também a construção da passarela do Espaço Alternativo, referência na cidade; a construção do memorial Rondon, também no Espaço Alternativo, que inclui uma locomotiva da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.