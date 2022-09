O candidato a deputado federal Evandro Padovani (PSC) esteve na quarta-feira, 31, em Colorado do Oeste e Cabixi, ocasião em que fez caminhadas pelas ruas e avenidas das duas cidades, na companhia do deputado Luizinho Goebel (PSC), que concorre à reeleição.

Os dois percorreram as ruas e avenidas do centro e bairros das cidades, visitaram comerciantes e conversaram com populares, reafirmando compromissos com as comunidades e a população cabixiense e coloradense.

Em Colorado do Oeste, Padovani esteve também com representantes do Setor Produtivo, ocasião em que as pautas voltadas para o desenvolvimento do agro foram debatidas, com a apresentação de propostas para o plano de metas do candidato em seu mandato na Câmara Federal.

Em Cabixi a dupla foi recebida pelo prefeito Izael Dias Moreira, vereadores e secretários municipais. Eles ressaltaram o grande volume de recursos trazidos pelo mandato de Goebel ao Município a à região, e frisaram que a parti do próximo ano, com um mantido na ALE e o outro alçado à Câmara dos Deputados o Cone Sul ampliará significativamente sua representatividade política e isso resultará em mais investimentos e progresso para toda região e ao Estado de Rondônia.