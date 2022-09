Em mais uma operação policial desencadeada na Ponta do Abunã para coibir os crimes transfronteiriços, roubo de veículos, tráfico de entorpecentes, descaminhos e outros delitos, a Polícia Militar apresentou os resultados da operação Ponta do Abunã, realizada de 17 a 29 deste mês de agosto de 2022.

Foram presas três pessoas por transporte ilegal de madeira, uma por posse de entorpecentes, 10 pessoas presas por porte Ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecente. Dentre esses dez, um foi preso por tentativa de homicídio, um por ameaça e outro por tortura.

Um homem que transportava uma arma de fogo similar, também foi preso. Foram retiradas de circulação por diversas irregularidades, nove motocicletas. Foram abordados 106 veículos e 1073 pessoas. Neste período os policiais militares realizaram abordagens no Ramal da Pedreira, Bueiro Queimado, Linha Unzinha em ambos os lados, Linhas 03, do Jacaré, 01, 02 (lado direito e esquerdo, Abunã, Ramal do Azul Linhas 04, 05, e 06, Travessão Eletrônica, Ramal Mendes Junior, Ramal do Boi Área Urbana de Extrema, Área Urbana de Vista Alegre do Abunã e Área Urbana Nova Califórnia. Com essa Operação.