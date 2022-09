A adesão à campanha da candidata a deputada estadual pelo MDB de Rondônia, Glaucione Rodrigues, vem crescendo cada dia em todo o estado.

O principal motivo, avaliam lideranças e críticos políticos, que estão acompanhando de perto a caminhada dela rumo à uma vaga na Assembleia Legislativa (ALE), tem sido a capacidade técnica de trabalho que a candidata tem conseguido demonstrar aos eleitores através das ações de trabalhos realizadas durante suas administrações como: prefeita de Cacoal, deputada estadual por dois mandatos, vereadora, secretária municipal de saúde, e outras desenvolvidas em seus 31 anos de serviço público.

O volume de trabalho que inegavelmente mudou a vida da população rondoniense, em especial do município onde foi gestora e da região do Vale do Guaporé, onde ela tem seu principal reduto eleitoral, vem sendo reforçado pela candidata em seus discursos durante as reuniões e visitas de campanha.

O reflexo também pode ser testificado nas redes sociais de Glaucione, onde é possível ver a clara projeção de apoiadores desde que a candidata oficializou sua pré-campanha.

“Estamos muito felizes com a nossa caminhada. Em cada município que passamos, as adesões realmente crescem cada vez mais. Muitas lideranças que podem em muito, contribuir com a nossa campanha estão se somando conosco, e estamos otimistas”, declara Glaucione, que continua reunindo centenas de pessoas em seus encontros políticos, a exemplo do último realizado na noite dessa quarta-feira, 31, na Cabana do Peixe, localizada no bairro Cinturão Verde, em Cacoal.

De acordo com a equipe, a agenda da candidata segue lotada e vem sendo disputadíssima pelas lideranças e amigos, que se orgulham de Glaucione, e querem a presença dela em seus municípios a fim de engrossar as fileiras de apoio em favor dela: a “Deputada do Trabalho”, como vem sendo chamada por seus fieis eleitores.