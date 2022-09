Um cachorro teve que ser sacrificado após ser atacado por uma mulher que estava furiosa e ameaçava de morte a proprietária do animal.

O caso aconteceu em Colorado do Oeste, na manhã de quinta-feira, 1, numa casa na Rua Pará, no bairro São José.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) foi chamada pela proprietária do animal, no qual relatou que estava em sua casa quando uma mulher identificada pelas inicias J.S.J., chegou em sua residência armada com um facão e por motivos fúteis a ameaçou de morte.

Contudo, com medo, a vítima se trancou dentro de casa. Porém, furiosa a mulher desferiu uma facãozada no cachorro de estimação da vítima, causando uma grave lesão. Após a agressão ao animal, a mulher fugiu tomando rumo ignorado.

A vítima chamou um veterinário para socorrer o cãozinho, mas devido aos graves ferimentos causado pelo golpe, o mesmo teve que ser sacrificado.

A PM fez varias buscas pela região, mas não localizou a suspeita. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil.