A confusão que terminou com um homem sofrendo traumatismo craniano aconteceu no último sábado, 27, numa chácara localizada na Rua Tamoios, em Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada pelas iniciais D.T.L., de 32 anos, estava no estabelecimento ingerindo bebidas alcoólicas, quando por motivos fúteis se envolveu em confusão com outras pessoas.

Com isso, o segurança do local identificado pelas iniciais J.R.G., de 36 anos, interveio para pôr fim a confusão.

Porém, foi empurrado por D., neste momento o segurança acertou um golpe com um bastão na cabeça da vítima, que sofreu um corte e desmaiou.

Entretanto, a vítima foi levada ao hospital municipal, onde a equipe teve muito trabalho para conseguir medicar e fazer o procedimento de sutura, pois a vítima não colaborava.

Contudo, após avaliação e exames, foi observado que a vítima havia sofrido traumatismo craniano, sendo transferido para um hospital de outro município.

Segurança apontado como agressor ainda não se apresentou a polícia.