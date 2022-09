Tido como seu reduto eleitoral, onde em 2018 obteve mais 35% dos votos válidos, o candidato ao Senado, Jaime Bagattoli (PL), tem uma longa agenda de campanha pelo Cone Sul do Estado nos próximos dias.

Na última quarta-feira, 31, o empresário esteve em três municípios da região. Pela manhã, em Vilhena, cedeu entrevista à Rádio Planalto, às 15h, onde falou das suas propostas de campanha e reforçou a necessidade de rever entraves ambientais e fundiários para a geração de emprego e renda.

Às 15h, o candidato participou da Cavalgada da 34ª Expocol, em Colorado do Oeste, onde acompanhou participou do desfile a pé pelas principais ruas e avenidas da cidade até o Parque de Exposições. Na ocasião, foi muito abraçado por populares e reforçou seu compromisso de ser o senador do Cone Sul. Às 17h, seguiu para o município de Cabixi, onde se reuniu com lideranças.

Nesta quinta-feira, 1, a primeira parada foi em Corumbiara, às 8h, e a segunda em Pimenteiras, às 16h. Nos dois municípios, Jaime participou de caminhadas com eleitores e apoiadores.

Já na sexta-feira, 2, o candidato do PL retornou a Vilhena para sua última caminhada pela região.