Concorrendo pela primeira vez numa eleição política, ao cargo de deputado federal, José Pocidônio Aparecido da Silva, o conhecido Pastor Pocidônio (PSC), manifesta otimismo com relação à disputa.

“Tenho sido muito bem recebido pela população em geral, não apenas no meio em que sou conhecido, o evangélico, mas por todos”, declarou em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 2.

Morando atualmente em Ouro Preto do Oeste, Pocidônio tem vínculo profundo com a região do Cone Sul, por ter residido 17 anos em Colorado do Oeste, onde possuí muitos amigos, tanto dentro quanto fora da Igreja Assembleia de Deus. “Estou percorrendo as cidades da região, revendo pessoas queridas, conhecendo mais a fundo a realidade da população, e apurando demandas para apresentar propostas de resolução através do mandato”, declarou.

Entre as demandas que tem ouvido do povo em geral, ele cita que há muitas reclamações com relação à saúde e estradas. “São duas frentes de trabalho que vamos nos dedicar através de nosso trabalho, dando apoio ao Estado e aos Municípios para a resolução destes problemas”, explica.

Pocidônio também fala a respeito da duplicação da BR 364, de ações de âmbito social, assim como a proteção às igrejas e a religiosidade do povo, “defendendo a família e a liberdade”.

Ele também afirma que faz parte de um projeto nacional quer pretende fortalecer a bancada evangélica no Congresso Nacional, defendendo os princípios cristãos através de ações legislativas, tendo como meta chegar a 200 deputados deste segmento social.