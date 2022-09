O 3º Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Vilhena torna público que a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), inscrita no CNPJ, sob o nº 04.562.872/0001-02, RECEBEU da Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, a LICENÇAS PRÉVIA Nº 155653 E LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 155654 PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO para atender o quartel do 3º Pelotão de Policiamento Ambiental de Vilhena, localizado na BR 174, lote 59-R1-Remanescente-4, nas coordenadas geográficas 12°42’23.24″S 60° 07’13.43″W, município de Vilhena – RO, com profundidade estimada de 100 metros, podendo chegar até 120 metros, cuja água será utilizada nas atividades de uso humano e lavagem de máquinas e equipamentos.