O prefeito Sidney Borges de Oliveira (PSD), conhecido como “Ney da Paiol”, de São Felipe, divulgou em suas redes sociais mensagem de apoio ao candidato a deputado estadual Cássio Gois, que é filiado ao seu partido e também é vice-prefeito de Cacoal.

Indagado pelo Extra de Rondônia acerca do assunto, Ney explicou que a amizade e admiração pelo correligionário já vem de muito tempo, desde a época em que Cássio trabalhava no gabinete do então deputado Adailton Fúria (PSD), e que desde então há um pacto de colaboração entre eles, que estão no mesmo grupo político.

Além disso, Ney afirma que Cássio tem um compromisso com toda a chamada “Região do Café” e com a Zona da Mata no sentido de regionalizar o sistema estadual de saúde, tendo neste ponto do Estado uma unidade de atendimento moderna e diversificada, diminuindo a necessidade de deslocamento de doentes para a capital.

“Isso será um alívio no caixa das prefeituras da região, que hoje dispõe de uma verdadeira fortuna para custear essas viagens que precisam acontecer praticamente todos os dias, com gastos com diárias de servidores, combustíveis e manutenção de veículos, entre outras despesas. Além disso, tal solução proporcionará um certo alívio ao sofrimento dos pacientes e suas famílias, minimizando custos também às famílias”, explicou Ney.

Segundo o prefeito, tal ação poderá ser viabilizada através de duas frentes de trabalho, “com Gois articulando isso junto ao governo através de seu mandato parlamentar e nós prefeitos fazendo gestões no mesmo sentido via AROM”.