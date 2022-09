A Polícia Rodovia Federal (PRF) registrou dois acidentes na manhã deste sábado, 3, na BR-435, na divisa dos municípios de Colorado e Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Thiago Pereira Nazaré, de 22 anos, pilotava uma moto Honda/NXR 160 Bros de cor branca, placa NCN-0G72/Vilhena e seguia pela rodovia sentido Cerejeiras, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle de direção, saiu da pista e caiu as margens da via.

Na queda, o motociclista provavelmente sofreu morte instantânea. Populares que passavam pelo local chamaram o Corpo de Bombeiros que rapidamente foi ao local e constatou que a vítima estava morta.

Com isso, a Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acionou a Polícia Técnica Científica (Politec), e após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção e encaminhado para Vilhena, onde passará por necropsia.

Contudo, durante o registro desta ocorrência, a PRF foi informada que aproximadamente 7 quilômetros à frente, havia acabado de acontecer outro acidente com um motoqueiro.

A informação dava conta que um homem que conduzia uma moto Honda CG de vermelha havia perdido o controle de direção e caído as margens da rodovia.

Na queda, ele quebrou o fêmur. A equipe do Corpo de Bombeiros que havia ido prestar socorro no caso do primeiro acidente socorreu a vítima ao hospital municipal de Cerejeiras.