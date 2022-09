Político experiente e com acesso em praticamente todos os segmentos da sociedade rondoniense, o candidato ao governo Daniel Pereira (Solidariedade) conversou com a reportagem do Extra de Rondônia nessa semana sobre o momento atual da campanha eleitoral.

Pereira foi vereador, deputado estadual e governador de Rondônia, além de ter sido superintendente do SEBRAE nos últimos dois anos.

Ele falou sobre suas metas de governo, comentou o atual momento do Estado, e falou também sobre as circunstâncias que o colocaram na disputa.

Daniel começou a entrevista lembrando que até dez dias antes das convenções partidárias era candidato ao Senado, e acabou alçado à condição de postulante ao Executivo depois da desistência de Vinícius Miguel (PSB), que foi reforçar a nominata de seu partido para a disputa por vagas na Câmara Federal. “Isso nos forçou a uma mudança de estratégia, mesmo assim estamos tocando a campanha da forma como nos propomos a fazer, sendo inclusive os primeiros candidatos das disputas regionais de nosso grupo a gravar com o Lula e o Alckmin, estando em plena sintonia com as figuras mais expressivas da campanha eleitoral em nosso espectro”, explicou.

Prosseguindo, ele fez questão de colocar uma mensagem mais contundente para reforçar este vínculo: “as pesquisas apontam que Lula vencerá as eleições, talvez já no primeiro turno, mas certamente no segundo, então é preciso ficar bem evidente que eu sou o candidato do próximo presidente do país”. A estratégia é consolidar esta imagem e buscar atrair apoio de outros setores da sociedade ao seu projeto.

Sobre a campanha em si, Daniel diz que está muito à vontade para circular nos segmentos pelos quais sempre transitou, mas que sua passagem pelo governo de Rondônia e SEBRAE lhe concederam acesso e mais diálogo com outros segmentos, como os setores empresariais urbanos e do agronegócio. “Tenho tido encontros muito produtivos com representantes destas áreas, e conseguido levar a estes grupos nossa mensagem e propostas”, observa.

Já a respeito da interação com o eleitorado, Pereira diz ser muito bem recebido por todas as cidades de Rondônia pelas quais tem passado, “resultado de minha forma de governar e depois como dirigente do SEBRAE, pois nos dois casos sempre estivemos abertos aos Municípios com parcerias e ações em conjunto que trouxeram resultados positivos”.

No que tange aos problemas de Rondônia que tem captado junto à população, ele enumera quatro pontos principais: “o governo andou para trás no que diz respeito à saúde, na segurança pública impera o caos e o descontentamento do funcionalismo e da sociedade em geral, nossos indicadores na educação regrediram entre o meu governo e o atual, e na geração de empregos estávamos entre os primeiros do Brasil e agora caímos para as últimas colocações”.

Mas, a crítica mais contundente diz respeito a condução da pandemia por parte do atual governo. “Os indicadores do Brasil, no que diz respeito a mortalidade da pandemia, são pavorosos, mas os de Rondônia se mostram catastróficos. Se o nosso país é onde, em média mais morreu gente no mundo em termos proporcionais, é preciso deixar claro que os índices de Rondônia avaliados de forma isoladas são 50% piores que os nacionais. Aqui foi o lugar mais letal para se viver na época da pandemia”, disse.

Falando sobre seus projetos de governo, Daniel Pereira disse que começará a trabalhar no dia seguinte ao que estiver eleito, e que espera do atual governador a mesma disposição que teve em facilitar o processo de transição. “Fiz isso quatro anos atrás quando ele se elegeu, e espero ter acesso o mais rápido possível para que eu e o Anselmo tenhamos a dimensão exata das condições administrativas e financeiras em que se encontra o nosso Estado”, garante.

Ele disse que a meta será recuperar as perdas ocorridas nos últimos quatro anos, investir em consultoria qualificada para se elaborar metas com padrão de excelência e focar nas áreas da segurança, saúde e educação de maneira mais forte, “sem deixar de lado a atenção plena e devida aos demais segmentos”.

“Temos propostas concretas e viáveis a todos os setores, estamos aproveitando este momento de campanha para conversar com os segmentos da sociedade e da economia, e apresentando soluções práticas e coerentes para potencializar as ações do setor produtivo. Queremos retomar iniciativas que vinham dando certo e que foram deixadas de lado, e temos sim ideias para solucionar demandas, agregar valor, enfrentar a questão custo de transporte de nossa produção, abrir o mercado com a Bolívia – projeto este que entregaremos em breve a Geraldo Alckmin quando de sua vinda ao Estado nos próximos dias, e muito mais. Ouçam nossas propostas, acompanhem a nossa campanha e conheçam nossos projetos que são pautados na experiência e no bom senso”, finalizou Pereira.