Uma grande festa aconteceu no final da semana passada em Cacoal, ocasião do lançamento da candidatura a deputado federal do jornalista Paulo Rosa (PTB), que a partir de então começou a percorrer outras regiões do Estado levando a sua mensagem.

Porém, a impressão que ficou é que entre os candidatos que representam a “Capital do Café”, Paulo Rosa desponta nas preferências, particularmente nas camadas mais humildes da população, assim como nos meios militar e evangélico.

Conhecido por suas lutas a favor das comunidades da periferia, Paulo Rosa também tem um trunfo importante nesta caminhada: o apoio incondicional de Nilton Capixaba, presidente de seu partido e deputado federal por quatro mandatos, onde representou de forma expressiva Cacoal e região no Congresso Nacional, deixando um importante legado a estes municípios.

“Agora, vamos retomar este trabalho gigante que foi realizado por Capixaba na Câmara do Deputados, fazendo com que Cacoal volte a ter uma representação legítima e genuína no Congresso Nacional, trazendo recursos de desenvolvimento para a nossa cidade e região, assim como para todo o Estado de Rondônia”, discursou Paulo Rosa no evento.