Durante a operação Hórus Rondônia, Guardiões da Fronteira, em combate aos crimes transfronteiriços, as forças de segurança pública composta pelo Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas – BPFRON, juntamente com o Batalhão de Polícia de Choque – BPCHOQUE, em patrulhamento na BR-425, ao realizar abordagem a veículos e pessoas, conseguiu recuperar duas motocicletas que haviam sido roubadas em Porto Velho e ainda, a prisão de duas pessoas do sexo masculino, os quais conduziam as motocicletas para serem atravessadas para a Bolívia.

O fato ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (01), no distrito do Araras, município de Nova Mamoré, quando as guarnições dos policiais militares realizavam abordagens na região e lograram êxito na recuperação dos veículos.

Após constatada as restrições de Roubo/Furto para ambas as motocicletas, foi dado voz de prisão aos seus condutores e, posteriormente foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Nova Mamoré, juntamente com os veículos.