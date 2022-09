Na sexta-feira, 2, 40 reeducandos do sistema penitenciário de Vilhena, além de servidores da Secretaria Municipal de Obras (SEMOSP) e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), atuaram durante todo o dia na manutenção, capina, limpeza, pinturas, podas de árvores e retiradas de entulhos no entorno da Casa de Rondon.

A ação foi articulada pela SEMED e faz parte de uma parceria com a SEMOSP e Secretaria Estadual de Justiça (SEJUS). Foram mobilizados os trabalhadores e equipamentos das três pastas para deixar toda a área em condições para receber o público na semana que vem.

Primeira edificação de Vilhena, em 1910, a casa é um sítio histórico tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional); cenário do Ato Cívico de 7 de Setembro, quando será comemorado, pela SEMED, o Bicentenário do Brasil.

Ao final do dia, os trabalhadores terminaram os serviços muito contentes e, enfileirados, entoaram os hinos de Rondônia e do Brasil. Foi um momento emocionante, pois todos tiveram a sensação de contribuir com a Educação e de fazer parte da História.

O secretário de Educação, Júlio Olivar, agradeceu em nome do prefeito Ronildo Macedo a todos os envolvidos, enaltecendo a parceria e apoio do secretário de Obras, Laércio Torres, e o agente penitenciário Silvano Pessoa, da SEJUS, coordenador da operação. Destacou, principalmente, o trabalho e o empenho dos educandos que têm ajudado muito a Vilhena nas frentes de trabalho, proporcionando uma cara nova à cidade.

A professora Paula Monteiro, gerente pedagógica da SEMED, também falou aos presentes sobre a importância da educação como fator de inclusão e motivação, “essencial à vida”. Ela afirmou que os trabalhadores orgulham suas famílias ao participarem de ações afirmativas como essa.