A candidata a deputada federal, Rosani Donadon (PSD), esteve visitando o município de Colorado na manhã deste sábado 3, encerrando uma intensa semana de atos de campanha na região.

Sempre levantando a bandeira da saúde, infraestrutura e ação social, suas visitas começaram em Colorado realizando uma caminhada na aérea empresarial do município e depois seguiu com visitas com lideranças para apresentar seu plano político.

Para a candidata, realizar essas visitas são de extrema importância, pois somente assim é possível saber das necessidades dos moradores de cada região.

“Há muitos anos que o Cone Sul está sem um representante na Câmara Federal. Com isso, a região perdeu importantes recursos e, quem perde com isso, é a população e somente através de visitas a lideranças, visitando a casa de amigos e conhecidos, vamos ouvindo as reais necessidades do nosso cone sul”, disse.

Rosani Donadon coloca a experiência adquirida como prefeita e secretária de ação social, em Vilhena, a disposição da comunidade, que tem entendido que é necessário escolher um candidato a deputado federal que tenha experiência e vontade de lutar, tem que saber fazer, Brasília concentra os recursos e de lá são destinados àqueles que conhecem de gestão pública. Esses fatores tem sido pontos fortes da campanha de Rosani Donadon.