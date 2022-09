Candidato a deputado federal, Wiveslando Neiva afirmou que, caso seja eleito, terá como uma de suas bandeiras na Câmara Federal, a defesa do produtor rural, em especial o homem do campo com pequenas propriedades.

Wiveslando disse que se tornou um entusiasta do produtor rural ao acompanhar in loco o trabalho do pai, deputado Ezequiel Neiva, que é candidato à reeleição, que nos últimos quatro anos investiu mais de R$ 6 milhões em equipamentos agrícolas, atendendo dezenas de associações rurais nos quatro cantos do Estado.

“É gratificante conversar com o homem do campo e perceber a alegria dele com o aumento da produção. Falei com diversos produtores que até triplicaram sua produção após a chegada dos implementos agrícolas, gerando empregos e renda para toda a região”, observou o candidato.

Wiveslando quer ampliar esse atendimento junto com o deputado Ezequiel Neiva “Poderemos fortalecer esse trabalho. Atender ainda mais associações rurais, facilitando o trabalho do pequeno produtor”, acrescentou.

Tubos armcos



Além dos equipamentos agrícolas, Wiveslando citou o trabalho de eliminação de pontes velhas de madeira por bueiros armcos (tubos metálicos) que o deputado Ezequiel Neiva vem realizando, garantido melhores estradas para o escoamento da produção agropecuária e também para o transporte escolar.

“Acompanhamos o aumento da produção de grandes fazendas após a melhoria das estradas. Os empresários precisam desse apoio para ter a garantia de que vão plantar e transportar a produção”, destacou Wiveslando.