O candidato a deputado federal Evandro Padovani (PSC), o “Padovani da Agricultura”, está cada vez mais identificado com o setor produtivo, e ao longo desta campanha eleitoral vem se tornando a grande referência do setor na disputa.

E entre as estratégias para firmar esta imagem está um dos símbolos de sua caminhada pelas ruas e estradas por Rondônia afora com um trator, todo decorado com material do candidato e seu slogan principal, que é justamente a junção de seu nome com o setor que ele mais representa, tornando-o o “Padovani da Agricultora”.

E a ligação não é gratuita, mas sim deriva do tanto que este homem se dedicou ao desenvolvimento do agro em nosso Estado, seja atendendo o grande empresário ou disponibilizando meios de fomento à agricultura familiar, em seus mais de nove anos à frente da Secretaria de Estado da Agricultura, ao longo de dois governos.

O diferencial e a capacidade de Evandro como gestor não o impediu de permanecer na função mesmo com a troca de governo estadual, um franco reconhecimento de sua capacidade e competência, resultado do desempenho da pasta.

“Mas isso não é uma coisa exclusivamente minha, mas sim da junção de uma equipe técnica competente e ao apoio do setor, aliado à nossa disposição para trabalhar, a busca por inovação e o estabelecimento de políticas públicas que trouxeram resultados, e colocaram o agro de Rondônia em destaque nacional”, avalia Evandro.

E o Padovani da Agricultura pretende fazer muito mais, e com o seu trator vai continuar percorrendo o Estado nesta campanha, levando sua mensagem ao povo e consolidando sua posição de representante legítimo do setor produtivo rondoniense no Congresso Nacional.