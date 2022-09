No estado de Rondônia, a Prefeitura de Vilhena divulga a realização do Processo Seletivo que tem como objetivo a formação de cadastro reserva de agente de inspeção sanitária I.

Para concorrer à oportunidade, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de nível fundamental completo, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar em carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 2.000,00 ao mês.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 12 a 16 de setembro de 2022, exclusivamente via internet por meio do site da Prefeitura.

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório prevista para ser realizada no dia 9 de outubro de 2022.

Dito isto, o conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

Também haverá a análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.