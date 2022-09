O prazo para a realização das convenções partidárias com vista à eleição suplementar em Vilhena iniciou na última quinta-feira, 31 de agosto, e se encerra em 16 de setembro.

Com a proximidade do fim desse período, algumas legendas correm para tentar “garimpar” nomes capazes de atrair apoiadores e convencer o eleitor vilhenense.

Entre as legendas que devem indicar um nome para a disputa está o Partido Progressista (PP), quem tem como figura mais notória no Estado de Rondônia o ex-governador Ivo Cassol, que abriu mão da disputa ao Palácio do Planalto, após enfrentar dificuldades para registrar sua candidatura.

No âmbito local, os Progressistas já divulgaram edital de convocação marcando sua convenção para este sábado, 10 de setembro. Nos últimos dias, os bastidores do partido estão movimentados, afim de indicar um nome conhecido capaz de sair vitorioso, mais uma vez, à prefeitura de Vilhena.

A discussão gira em torno do nome do radialista Isach Laurentino, comunicador que também atua na televisão local. Para as pretensões do partido, vencer a eleição suplementar, que ocorrerá em 30 de outubro, é vista como estratégica, por Vilhena ser um município polo e que tem umas das maiores arrecadações do Estado.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Isach afirmou que foi convidado para encarar o desafio e topou. “Penso que o município de Vilhena está parado no tempo. Está crescendo em população por ser um município com potencial, promissor, mas não em desenvolvimento. Mas a gente vê que tudo parou por aqui. A Saúde melhorou em que? Quais são as melhorias na agricultura e educação? A cidade está crescendo na marra e precisa mudar muita coisa. Tem que ter pessoas novas com ideias novas para melhorar. Coloco meu nome à disposição exatamente para ser a diferença. Vocês podem ver que os nomes ventilados para disputar o pleito fazem parte da velha política. Então, eu quero entrar como uma nova opção para a população, um novo caminho”, explicou.

“VAI AZEDAR O PÉ DO FRANGO”

Atualmente, Isach Laurentino comanda dois programas de notícias em emissoras de rádio e televisão locais. O comunicador, dono do bordão “Vai azedar o pé do frango”, mora em Vilhena há mais de 15 anos e teve passagem com destaque pela Rádio Planalto, onde esteve à frente do tradicional programa noticioso “Realidade”. Por anos também foi a voz do futebol profissional de Vilhena, tendo transmitido o Campeonato Rondoniense, Série “D” e Copa do Brasil.

CALENDÁRIO ELEITORAL

Conforme o calendário eleitoral da eleição suplementar em Vilhena, a partir de 3 de outubro é liberada a campanha eleitoral; nessa mesma data, candidatos, partidos políticos e coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8h às 24h (leia mais AQUI).