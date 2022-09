“Com efeito, restaram atendidas às exigências legais para concorrer ao pleito eleitoral nos termos do art. 9º da Resolução TSE n. 23.609/2019”. Com estas palavras, o juiz José Vitor, relator do caso no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), deferiu o registro de candidatura do radialista Júlio César Silva, o popular Julinho, que disputa o cargo de deputado estadual.

O deferimento da candidatura foi publicado nesse domingo, 4, e tranquiliza o comunicador no seu propósito de representar o município de Vilhena na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

Em visita à redação do Extra de Rondônia nessa segunda-feira, 5, Julinho afirmou que o deferimento do TRE lhe proporciona tranquilidade na sua campanha, já que, segundo explicou, é constantemente perseguido pela oposição devido a sua postura combativa a frente do programa diário que comanda na Rádio Positiva FM, o “Julinho Notícias”, em Vilhena.

“Sempre saí em defesa dos mais necessitados e isso trouxe como resultado o ódio da oposição, que sempre quer prejudicar de alguma forma. Meu comportamento, gravando vídeos e mostrando as mazelas das administrações, sejam elas municipais, estaduais ou federal, é visando melhorias para a sociedade”, observa.

Julinho diz que sua campanha se fortalece diariamente e prova disso é a carinhosa receptividade que recebe durante suas visitas às famílias. “Estou feliz e sou grato a Deus. Nossa campanha está boa e vai melhorar ainda mais nos próximos dias”, assegura.

Sobre seus projetos, Julinho garante focar seu mandato 100% na Saúde pública da região. Para isso, ele pretende articular para que o Hospital Regional de Vilhena seja entregue ao Estado, que será responsável por pacientes da região, e os recursos municipais sejam aplicados na construção de um hospital municipal. “Temos condições de fazer e vamos concretizar esse projeto. Estou muito confiante”, destacou.

>>> CONFIRA, ABAXO, O DEFERIMENTO DA CANDIDATURA NO TRE: