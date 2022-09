A candidata a deputada federal, Rosani Donadon (PSD), teve o registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral, nesta segunda-feira, 5. Com a decisão, a candidata poderá concorrer às eleições de 2022.

Na decisão, o juiz relata que “não houve pedido impugnação ou inelegibilidade” e que a “Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação do pedido”.

“A informação demonstra a filiação partidária no prazo legal, quitação eleitoral, ausência de condenação em crimes eleitorais, domicílio eleitoral na circunscrição em que pretende concorrer às eleições, bem como o registro do nome da interessada na ata de convenção. Nesse contexto, uma vez atendidas as exigências legais, defiro o registro de candidatura de Rosani Terezinha Pires da Costa Donadon, para concorrer ao cargo de deputada federal, nas eleições 2022”, argumentou, em sua decisão, o magistrado relator, Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa.

“Recebo essa notícia com muita tranquilidade e com muita paz. Sempre soube que estava de acordo com as exigências da lei para ser candidata. Assim que, mais uma vez, a decisão da Justiça Eleitoral, silencia as fake News que sempre saem ao meu respeito”, disse Rosani.

A candidata garante que irá representar os municípios rondonienses na Câmara Federal. “Tenho um excelente plano trabalho para ser desenvolvido em Rondônia. Tenho certo que nossas cidades irão viver um Novo tempo”, finaliza.