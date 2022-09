A Polícia Militar de Rondônia lamenta com profundo pesar, o falecimento do sargento PM Valmir de Almeida Santana, 65 anos, ocorrido neste domingo, 4.

O policial militar aposentado morreu após sofrer infarto, no município de Ouro Preto do Oeste.

O policial militar ingressou na Corporação em 5 de março de 1980, onde atuou por mais de 42 anos. Exerceu diversas funções na Polícia Militar, sempre com zelo e dedicação. Foi elogiado por honrar o nome da Polícia Militar de Rondônia e, em particular o nome do Batalhão Tiradentes, que com denodo, mesmo diante de todos os obstáculos, sempre cumpriu suas missões, quer fossem assistenciais, quer fossem operacionais e administrativas, sempre atendendo os fins sociais. Recebeu a Moeda Veteranis Honorem em 23/03/2022 e Dedicação Policial Militar – 10 anos, em 19 21/04/.

À família enlutada, apresentamos nossos sentimentos de solidariedade e respeito pela imensa dor que, com certeza, invade a alma e ultrapassa qualquer entendimento da lógica e representa uma grande perda para todos da Corporação. Deus conforte a família em nome de Jesus.