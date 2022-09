Um poste de energia que foi quebrado há nove dias, na Rua 8501, no bairro Assosete, em Vilhena, e até o momento não foi substituído, está colocando em risco a vida dos moradores que transitam pelo local e até cair em cima de uma casa.

De acordo com uma moradora que entrou em contato com redação do Extra de Rondônia, o causador do acidente comprou um poste e deixou no local e fez até o buraco para a Energisa fazer a substituição, mas até o momento o poste não foi trocado e está amarrado em uma árvore podendo cair em cima de uma casa ou até mesmo em cima de pessoas que usam a via para se locomover.

A denunciante conta que fez diversas ligações para a Energisa, mas ainda não apareceu ninguém para sanar o problema.