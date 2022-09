A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na última sexta-feira, 02, realizando atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira na BR 425, próximo ao km 52, no município de Nova Mamoré, interceptou um carregamento de maconha do tipo Skunk.

O entorpecente estava sendo transportado por dois homens, o motorista de 42 anos e passageiro de 25 anos, que viajavam em um Fiat Palio cinza, com registro de roubo/furto.

No total, 99,3 quilos da droga ilícita, que eram transportados espalhados pelo carro dentro do porta-malas e no assoalho do banco traseiro.

A droga foi encaminhados à Polícia Judiciária Civil para destruição. Os traficantes também foram conduzidos a autoridade policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Já o veículo foi encaminhado à perícia da Polícia Técnico-Científica (Politec) para procedimentos técnicos e posterior destinação.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 12 mil. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 1.191.600,00.