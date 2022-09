A candidata a deputada federal, Rosani Donadon, dedicou alguns dias de sua agenda para atender a convites de amigos e lideranças de diversas regiões do Estado onde também tem base eleitoral, conquistadas através do trabalho que ela e o marido, o ex-prefeito de Colorado do Oeste e Vilhena, Melki Donadon, realizaram ao longo dos anos.

“O Melki foi prefeito de dois municípios, eu fui prefeita e secretaria de assistência social, muitas pessoas do Cone Sul estão morando em Machadinho D’Oeste, Buritis, Ariquemes, Ji-Paraná e em Porto Velho. Ao longo do tempo fizemos amizades verdadeiras, congregamos com muito irmãos de fé que conhecem nossa vida e nosso trabalho. Foi muito bom revê-los, reafirmar o meu compromisso em votar nas pautas em favor da família cristã, da redução de impostos, de mais recursos para os municípios”, comentou.

A partir desta semana, Rosani Donadon retomar seus compromissos no Cone Sul onde irá reiterar sua proposta de trabalho que tem apresentado à comunidade, que é ser um elo entre os municípios de Rondônia e Brasília. “Vamos trabalhar com afinco para garantir saúde de qualidade às pessoas, fomentar projetos de ação social para garantir a dignidade dos que mais precisam, além de destinar recursos para infraestrutura e apoiar a educação que prepara o jovem para o futuro”, garante.