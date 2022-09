Após a veiculação da matéria do Extra de Rondônia, na segunda-feira, 5, dando conta de um poste quebrado há 9 dias na Rua 8501, no bairro Assosete, em Vilhena, estava colocando em risco as pessoas que utilizava a via para se locomover, e na eminencia de cair em cima de casa, uma equipe da Energisa, foi ao local e fez a troca.

Contudo, em nota enviada ao Site, a Energisa, diz que: “fez uma avaliação técnica no local e constatou que não havia risco de queda. Por este motivo, o poste foi substituído ontem, segunda-feira, dia 5. O trabalho ocorreu sem que o fornecimento de energia fosse interrompido para os moradores”.