O candidato à reeleição a deputado estadual, Alex Redano (Republicanos), acompanhado do candidato à reeleição ao governo, Coronel Marcos Rocha (União Brasil), realizou caminhada e visitou o comércio de Ariquemes na manhã desta terça-feira (06).

A finalidade foi de interagir com a população e levar a mensagem dos trabalhos já prestados por Rondônia. A prefeita Carla Redano também estava presente.

“Já tenho trabalho comprovado em 49 municípios, são mais de R$ 60 milhões, seja de emendas individuais ou de indicação ao governo do Estado. São recursos que atendem o Social, Educação, Saúde, Obras e Agricultura. O que esse governo tem feito por nosso Estado com o apoio da Assembleia Legislativa, está provado que é um governo sério, comprometido com a população de Rondônia”, destacou Alex Redano.

O governador Coronel Marcos Rocha falou da importância em ter um deputado comprometido com a continuidade e o progresso de Rondônia. “O que vemos é um parlamento unido pelo presidente Alex Redano, que olha primeiro para a população, que sabe onde precisa ser aplicado cada centavo do contribuinte, a prova disso é o maior pacote de obras já aprovado pela Assembleia Legislativa, mais de R$ 800 milhões que estão dando dignidade à população, isso aconteceu graças ao empenho do deputado Alex Redano com o apoio dos demais parlamentares”, frisou o governador.