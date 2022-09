Como forma de incentivar a produção de leite da região, a Sicoob Credisul patrocinou o tradicional “Concurso Leiteiro” da 34ª edição da Expocol, realizada entre os dias 31 de agosto a 4 de setembro. O concurso premiou os cinco melhores produtores na categoria “Vaca” e os três destaques na categoria “Novilha”.

A competição entregou uma Moto CG 160 Start 2022 no valor de R$ 17 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º), R$ 4 mil (3º), R$ 3 mil (4º) e R$ 2 mil (5º) para os vencedores da categoria “Vaca”; já na categoria “Novilha”, os ganhadores levaram para casa R$ 2 mil (1º) e R$ 1,5 mil (2º e 3º), além de sortear R$ 4 mil entre os participantes, totalizando R$ 40 mil. A premiação buscou valorizar o setor leiteiro do Cone Sul, isso porque os produtores enfrentaram um período crítico com alto custo de produção aliado à desmotivação e falta de mão de obra, que acarretou um aumento significativo no preço do leite.

Os produtores ganhadores na categoria “Vaca” foram: Felipe Colombo Mascarenha (1º e 4º Lugar); Jailton Lopes Ferreira (2º); Joaquim Faria Campos (3º e 5º). E na categoria “Novilha”: Joaquim Farias Campos (1º e 3º) e Jailton Lopes Ferreira (2º). A cooperativa ainda esteve com um stand na feira de negócios para atender os cooperados e trazer os melhores produtos e serviços do agronegócio.