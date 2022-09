“Padovani da Agricultura”, como Evandro Padovani (PSC) está se tornando cada vez mais conhecido no Estado, recebeu manifestações públicas de apoio dos prefeitos Professor Ribamar e Izael Moreira, algo que o consolida como o candidato mais representativo do Cone Sul nas eleições a deputado federal.

Isso porque nas demais cidades da região Padovani já foi referendado pelos prefeitos, com apoio declarado da grande maioria dos gestores sulistas, algo inédito nas campanhas eleitorais por aqui.

“Isso para mim é motivo de grande satisfação, assim como aumenta a minha responsabilidade, porém tal confiança deriva do trabalho que já realizei com gestor público na SEAGRI, e a convicção que estas lideranças dispõe de minha capacidade como representante legítimo de nossa região na Câmara dos Deputados”, avalia Padovani da Agricultura.

Ele tem garantido aos prefeitos que o Cone Sul e suas agendas serão prioridade no mandato parlamentar, e que o apoio total às administrações dos Municípios da região está garantido: “nossos prefeitos, vereadores e a população em geral terão acesso livre ao nosso gabinete, e construiremos juntos um planejamento de ações para enfrentar as demandas e promover o desenvolvimento das cidades sulistas com iniciativas do nosso mandato”, garantiu Evandro.