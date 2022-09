O candidato a deputado federal, Rafael Maziero realizou reuniões no último final de semana em Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Novo Horizonte do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Migrantinópolis e Rolim de Moura.

Durante o final de semana, o candidato a deputado federal pelo MDB, junto a sua equipe, realizaram reuniões em municípios de Rondônia, visitando autoridades, lideranças e participando de eventos. Sua agenda de visitas iniciou na manhã de sexta-feira em Cacoal, seguindo para as outras regiões e finalizando no domingo a noite com uma reunião em Rolim de Moura, contando com a presença de lideranças e da população.

Em Alta Floresta do Oeste, Maziero e sua equipe prestigiaram o evento de lançamento de campanha do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), o evento também contou com a presença do atual governador, Coronel Marcos Rocha.

É grande o número de pessoas que já conhecem o trabalho do candidato a deputado Federal Rafael Maziero e contam com ele para fazer um excelente trabalho por Rondônia lá em Brasília a partir de 2023

Maziero afirmou que foi bem recebido pela população em todas as cidades, e que tem ouvido bastante dos eleitores que este é um momento de renovação e que precisamos oxigenar a política do nosso estado com novos políticos.