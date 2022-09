O engenheiro florestal e advogado Aparecido Donadoni (PP) foi o primeiro candidato a deputado federal sabatinado na noite desta segunda-feira, 5, numa iniciativa realizada pelo site Extra de Rondônia e a Rede TV Vilhena.

A sabatina ocorreu, ao vivo, no “Programa do Noel”, que iniciou às 19h e encerrou às 21h, e transmitido pelas plataformas de transmissão na página do EXTRA e nas redes sociais Facebook e instagram.

A sabatina contou com participação de três convidados: os jornalistas Saturnino de Oliveira, Fernando Prates “Furão” e o empresário Amauri Zini.

Durante a sabatina, Aparecido comentou projetos voltados a diversos setores, como agricultura, Saúde, Educação e Infraestrutura. Contudo, ele surpreendeu ao comentar uma experiência, explicar os motivos de entrar na vida política e lançou um desafio a empresário e profissionais liberais.

“Nunca fui político e não entrei na campanha por dinheiro. E, na minha idade, 67 anos, também não é pelo poder. O meu motivo é para ajudar com a minha experiência, que adquiri na minha vida profissional e colocar à disposição da população. Passei toda a minha vida de braços cruzados, criticando os políticos. Todos criticam, mas ninguém tira o ‘bumbum’ da cadeira para ir lá e dar a cara pra bater. Então, tomei essa decisão que é servidor o povo. Não sei quanto tempo mais tenho de vida, mas, creio que com a experiência que tenho e o tanto que critiquei os ´políticos, agora quero ir lá e tentar a possibilidade de representar a população. E desafio os empresários e profissionais liberais: não cruzem os braços, parem de criticar, vamos assumir uma gestão política, porque se os homens que têm responsabilidade e geram emprego não vierem à frente de batalha, a coisa continuará do jeito que está até hoje: o povo passando por necessidades. O desafio está lançado. Estou fazendo a minha parte”, disse.

Conforme o cronograma, nesta semana, os próximos entrevistados serão: Delegado Flori (Podemos), na quarta-feira, 7, e Jurandir Orando Café (PV), na sexta-feira, 9.

>>> REVEJA, ABAIXO, A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

