Acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta aconteceu na manhã desta terça-feira, 6, no cruzamento no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motoneta seguia pela Avenida paraná, sentido BR-364, quando colidiu com a caminhonete, no qual o condutor transitava pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, sentido Porto Velho.

No choque, a motociclista sofreu possível fratura no fêmur. Ela foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

https://