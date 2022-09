O prefeito em exercício, Ronildo Macedo e o presidente da Câmara de Vereadores, Samir Ali, ambos do Podemos, se desentenderam em plena sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 6, em Vilhena.

Macedo, que estava presente na sessão, subiu ao plenário e teria agredido Samir, que conduzia as atividades legislativas. A sessão foi suspensa por alguns minutos, assim como a transmissão pelas redes sociais.

A equipe do Legislativo, que fazia a transmissão da sessão, flagrou parte do momento do desentendimento. (ASSISTA NO FINAL DA MATÉRIA).

Ao retornar à sessão, Samir lamentou o incidente e disse que “vamos retornar à sessão, que a população de Vilhena merece e quer que possamos terminar os trabalhos e fazer o dever de casa. Lamento o que aconteceu. Sou uma pessoa do diálogo e da conversa e a gente lamenta um episódio desse aqui na sessão. Um total descontrole por quem deveria dar o exemplo”.

O caso também gerou revolta do colega parlamentar Pedrinho Alves, que, ao utilizar a tribuna da Casa de Leis, após o incidente, lamentou o caso. “Sempre eu disse que estou preocupado com as picuinhas políticas aqui em Vilhena. Este município é diferente que os outros. Porque aqui nesse lugar ninguém pode crescer politicamente? É horroroso o que aconteceu hoje aqui, pior tendo alunos no auditório. Essa Casa é para se discutir no campo das ideias e a gente tem que se respeitar, porque vivemos numa democracia. Vilhena é uma cidade linda, mas causa inveja noutros municípios. Não tem uma cidade melhor para se viver do que Vilhena. Então, não é esse vexame que o povo de Vilhena merece”, disse.

Fontes do Extra de Rondônia garantem que questões políticas motivaram o desentendimento entre os antigos “parceiros” políticos.

https://